Osman Erbas verlengt contract bij Bavel

Erbas begon afgelopen zomer aan zijn klus in Bavel. Eerder was hij drie jaar assistent-trainer bij Dongen, twee jaar hoofdtrainer van The Gunners en drie jaar hoofdtrainer van Groen Wit. ,,Uit de gesprekken is gebleken dat er breed draagvlak is vanuit Bavel en vanuit mij. Ik ben blij dat ik volgend seizoen weer voor deze talentvolle groep mag staan.”