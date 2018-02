Osman Erbas is extra streng voor zijn zoon Yasin : 'Niet de meest ideale situatie'

Groen Wit is samen met UVV '40 veroordeeld tot het spelen in de derde klasse A, de 'Zeeuwse' competitie zogezegd. En de multiculturele volksclub uit Princenhage heeft het vooralsnog moeilijk. Met twaalf punten uit elf duels is Groen Wit, vorig jaar nog een subtopper in de Derde Klasse B, pas op de twaalfde positie van de ranglijst terug te vinden. "Maar daar zijn redenen voor aan te dragen", weet trainer Osman Erbas (42).

"We hebben een veel smallere selectie dan vorig seizoen. Enkele jongens zijn uitgeweken naar België en ook een voor ons dragende speler als Imad Zriouil verkaste naar Baronie. Wanneer je dan te maken krijgt met wat schorsingen, dan wordt de spoeling erg dun."

Een van zijn spelers is zijn eigen zoon Yasin (21). "En dat is niet de meest ideale situatie," aldus de oefenmeester die nu bezig is aan zijn derde en laatste seizoen bij Groen Wit. "Ik zou hier normaal gesproken nooit zelf voor kiezen. Ik merk namelijk dat ik ten opzichte van Yasin minder objectief ben dan tegenover andere spelers. En dan bedoel ik dat in negatieve zin. Yasin moet twee stappen zetten, waar ik bij een andere jongen tevreden ben met een enkele stap. Dat is natuurlijk niet correct, dat ik zoveel meer eis van mijn eigen zoon. Maar goed, het is nu eenmaal zo gelopen."

Positief

Yasin Erbas, spelend in de spits daarover: "Ik kan me wel enigszins aansluiten bij de woorden van mijn vader. Aan de andere kant is het ook zo dat ik wel bereid ben die extra stap te maken en daardoor word ik wel beter." Erbas, de jongere, in Cruijffiaans: "Dus het nadeel heeft ook zijn positieve uitwerking."

Na TVC Breda en een half seizoen Barça kwam Yasin vorig seizoen naar het tweede elftal van Groen Wit om dit seizoen aan te sluiten bij de A-selectie. Saillant om te vermelden is dat er het komend seizoen bij Groen Wit sprake zal zijn van een vergelijkbare situatie. Martijn van Galen gaat het roer overnemen van Erbas en zal daardoor trainer worden van zijn zoon Tijn, overigens ook spits.

Bavel

Volgend seizoen zullen de wegen van Osman en Yasin Erbas zich weer scheiden wanneer Osman aan de slag gaat bij Bavel. Erbas senior benadrukt dat zijn vertrek niets van doen heeft met de vader-zoonrelatie binnen de selectie. "Na drie jaar wil ik verder kijken," zegt hij. "Ik ben een trainer die nog vol in ontwikkeling is. Op de ladder omhoog zie ik Bavel als een logische stap. Niet qua niveau, wel waar het gaat om zaken als de geboden faciliteiten. Ik zie Bavel als een goed georganiseerde vereniging."

Maar ook het gegeven dat zijn nieuwe werkgever een dorpsclub betreft, speelt een rol. "Ik heb jarenlang bij Dongen gewerkt. Je ziet in een dorp een bepaalde binding waardoor jongens niet snel gaan lopen. In Breda heb je toch ieder jaar weer te maken met een spelerscarrousel die op gang komt. Dat maakt het voor een trainer moeilijk om echt te gaan bouwen."

Zerouali

Terug naar het heden, naar het lopende seizoen dat er pas voorde helft op zit. "We staan er niet goed voor, hebben het moeilijk. Maar ik heb er geen enkele twijfel over dat we ons gaan handhaven," is Erbas vol overtuiging. "Binnen enkele weken zal ik weer over een wat bredere selectie beschikken. Er komen wat jongens terug van schorsingen en Mouhcine Zerouali keert terug uit België. Dan heb ik meer keuzemogelijkheden."

Over de 'Zeeuwse' klasse waarin Groen Wit noodgedwongen uitkomt: "Heel jammer. Vorig jaar was zo'n leuke competitie met al die derby's. Nu spelen we tegen ploegen uit Zeeland die natuurlijk helemaal niet tot de verbeelding spreken. Ik denk ook dat het niveau een stuk lager ligt dan in 'B'. De kwaliteit van een ploeg als TSC heb ik dit seizoen nog niet gezien."