Opnieuw zware nederlaag voor HSC’28, DSE klopt BSC

zondag 3A Steenber­gen van de nul af, Roosendaal maakt tweemaal achter­stand ongedaan en wint

19:05 De eerste punten zijn binnen voor Steenbergen. In de vijfde speelronde ging het Zeeuwse Clinge over de knie. In Breda bij SAB maakte Roosendaal tot twee keer toe een achterstand ongedaan.