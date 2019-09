Opnieuw wint WVV'67 thuis niet van ODIO, Grenswachters trekt in blessuretijd aan langste eind

zondag 4BGrenswachters mag tevreden zijn over de competitiestart. Na het 3-3 gelijkspel van vorige week tegen Wernhout werd tegen Noordhoek de volle buit binnengehaald. De formatie van Richard van Hooijdonk won met 3-2 door een benutte strafschop van Levi Roels in blessuretijd. Enkele kilometers verderop lukte het WVV'67 opnieuw niet om in eigen huis van ODIO te winnen. In

Vivoo - Wernhout 2-1 (1-1) 0-1 Chris van Aert, 1-1 Roel Paulus (pen.), 2-1 Bouke de Waal.

Vivoo-trainer Rudo Gommers was trots op zijn ploeg: “We hadden een emotionele week achter de rug met het overlijden van een vader van een speler. Daar kwam dan nog het 10-1 debacle van vorige week tegen ODIO bij. Hier hebben we goed over gesproken. We hebben tegen Wernhout met overtuiging gevoetbald.”

BSC - Nieuw Borgvliet 0-0.

,,Voor rust waren we beter”, vond BSC-trainer Rick Schimmel, “maar we verzuimden om twee keer te scoren. In de tweede helft waren de rollen omgekeerd en mochten we in onze handen knijpen dat de 0-0 op het bord bleef.”

Grenswachters - Noordhoek 3-2 (1-1) 1-0 Ronald Clarijs, 1-1 Gijs Jansen, 1-2 Anton Kouters, 2-2 Noordhoek (e.d.), 3-2 Levi Roels (pen).

Grenswachters-trainer Richard van Hooijdonk van Grenswachters verklaart dat een betere slotfase van zijn ploeg de doorslag gaf. Van Hooijdonk: ,,Tot de 2-2 hadden wij het moeilijk. Hierna kwamen we beter in de wedstrijd. Hans Korteweg (Noordhoek): ,,Jammer dat we vlak voor tijd de winst uit handen gaven.’'

NSV - METO 0-3 (0-2) - 0-1 Ronnie Kerstens (e.d.), 0-2 Niels Adriaansen, 0-3 Gijs Verresen.

METO-trainer Ronald Broos zag zijn ploeg terecht winnen. “We gaven weinig weg. Gezien het aantal kansen na rust hadden we wel vijf of zes keer mogen scoren.”

Sprundel - DIOZ 1-0 (1-0) 1-0 Ruben Wagtmans.

DIOZ-trainer John van Aert vindt dat de uitslag geen recht doet aan het spelbeeld. Van Aert: ,,Sprundel kreeg maar een kans en daar scoorden ze uit. Na rust drukten we Sprundel achteruit, maar we kwamen niet verder dan een schot tegen de lat.’'

SVC - RSV 4-3 0-1 Richard Schijven, 0-2 Schijven (pen), 1-2 Tim van den Dool, 2-2 Yourian Frijters, 2-3 Rob Kerstens (e.d.), 3-3 Theo van Viegen (pen), 4-3 Robin van Boxel.

“We verloren niet van SVC, maar van onszelf”, beweerde RSV-trainer Marco Klijs na afloop. “Een riante voorsprong van 0-2 mag je nooit uit handen geven.”

WVV’67 - ODIO 3-6 (2-2) 1-0 Matt Luijkx, 1-1 Nic Melsen, 1-2 Marijn Corré, 2-2 Quirijn Schevenhoven, 2-3 Damian Elenbaas, 3-3 Robin Schipperijn (pen.), 3-4 Corré, 3-5 en 3-6 Luke de Dooij.

“Vorig seizoen pakten we in vier derby’s maar vijf punten, ik ben meer dan tevreden dus”, vertelde ODIO-trainer Peter van Oirschot na afloop. “Terecht verloren", voegde WVV'67-trainer Gerard Lazarom daar aan toe. “We gaven de tegendoelpunten wel erg makkelijk weg. Misschien was het de druk van de derby, maar een aantal spelers acteerden onder hun gebruikelijke niveau. En dat niveau hebben we wel met zijn allen nodig in deze klasse, want slechts dan kunnen we ook gewoon van iedereen winnen.”

ODIO liet WVV’67 volgens trainer Van Oirschot veel te lang in leven. Tekenend voor het verloop van de wedstrijd was de openingsfase. Binnen drie minuten testten uitblinker Marijn Corré en Mitchell Elenbaas de kwaliteit van het houtwerk. De thuisclub zwijnde daarmee en zag vervolgens twee minuten later de eerste doelpoging wel tegen de netten belanden nadat Matt Luijkx een vrije trap van Robin Schipperijn in de verre hoek dirigeerde.

Volledig scherm Quirijn Schevenhoven (rechts) maakt stijlvol de 2-2 tegen ODIO. © Pix4Profs/Gerard van Offeren

De terechte gelijkmaker viel na twintig minuten nadat Nic Melsen een hoekschop binnenschoot. ODIO beloonde zich na een dik halfuur door via Corré op 1-2 te komen. Lang kon het daar niet van genieten. Geklungel in de Ossendrechtse defensie noopte Roy Carpentier terug te koppen op zijn doelman Michel Michielsen. Te kort, waarvan Quirijn Schevenhoven kon profiteren. Na de thee koos Van Oirschot voor de snelheid op de vleugels. Dat pakte goed uit, al kwam WVV'67 na de 2-3 van Damian Elenbaas toch weer terug. Scheidsrechter Loos gaf Max van Elzakker een strafschop mee die door Schipperijn koel werd omgezet. Het was het laatste Woensdrechtse wapenfeit, de buren liepen daarna uit naar 3-6.