Opnieuw puntverlies voor leider METO, ODIO sluit mindere periode af

Groede - ODIO 1-2 (1-2) 0-1 Coen Michielsen, 0-2 Thomas Jansen, 1-2 Wesley Steyaert (pen).

,,Ik ben blij met deze overwinning, anders waren we nog verder weggezakt’', verklaarde ODIO-trainer Peter van Oirschot. ,,We kregen nu waar we recht op hadden. Voorafgaande wedstrijden verloren we terwijl we beslist niet minder waren dan onze tegenstanders.”