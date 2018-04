Opnieuw loopt METO averij op, WVV'67 scoort weer niet

zondag 4B Makkelijke middag voor SAB tegen Wernhout

1 april Cruciaal moment in de door SAB met 2-0-gewonnen wedstrijd tegen Wernhout was de rode kaart aan het adres van Kamil Weber nadat hij Damian Kefilev onderuit had gehaald. Hierdoor moest de ploeg van Jan Hereijgers 52 minuten met tien man verder spelen.