Opmars van Gilze eindigt na verlenging: ‘Mogen trots zijn op topseizoen’

Zaterdag 3C Zwaluwe met oud-Seolto-trai­ner Jack Beusenberg helpt ploeg uit Zevenber­gen aan tweede kans in nacompeti­tie

Waar Seolto-trainer Frans Ceton vooraf verwacht had dat een nederlaag degradatie naar de vierde klasse zou betekenen, kon hij ondanks het verlies opgelucht adem halen. De 1-0 nederlaag tegen Rhoon werd de ploeg uit Zevenbergen niet fataal. Daarvoor mocht het Zwaluwe bedanken, want zij versloegen concurrent Hekelingen met 2-3. Internos verloor van Oud Beijerland en Klundert was kansloos tegen SSS.