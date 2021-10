Opluchting in Dongen na ombuigen achterstand tegen Blauw Geel'38

zaterdag 4b+4c MOC’17 haalt de dubbele cijfers, Alliance buigt na korte opleving alsnog diep voor Internos

2 oktober In de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal hield een door blessures uitgehold Vrederust lang stand tegen Steenbergen. Uiteindelijk wonnen de gasten net, 1-2. MOC’17 was evenals vorige week op schot, dit keer verpulverde het Welberg met 0-13.