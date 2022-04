Opluchting bij titelkandidaat TVC Breda na nipte winst: ‘Spelers stootten bijna het hoofd aan de dug out door het juichen’

Al ‘append’ blikt TVC Breda-trainer Nijs Kivits terug op het zonovergoten middagje aan de Bredase Kwakkelhutstraat. ,,Even appen met een speler van een concurrent die geschorst is, beetje de tussenstanden uitwisselen.” Het is tekenend voor hoe spannend de strijd om de titel in de vijfde klasse A is en Kivits denkt dat het nog lang spannend gaat blijven. ,,De bovenste ploegen doen zo weinig voor elkaar onder, dat het weleens in de laatste speelrondes beslist kan worden.”