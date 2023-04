Op woensdag wees hij Prinsenland nog af, op zaterdag wrijft Wesley van Zon extra zout in de wonden: ‘Dit verzin je niet’

update Spanning en stress nemen toe in het amateur­voet­bal: dit zijn de promotie- en degradatie­re­gels per klasse

De beslissende fase in het amateurvoetbalseizoen breekt aan. Hier en daar is al een kampioenschap gevierd, maar in de laatste wedstrijden is er in veel competities nog alles om voor te strijden. Een uitleg over de promotie- en degradatieregels per klasse.