Oosterhout voorkomt dat Gastel grote stap richting titel zet: ‘Als we blijven winnen komt het goed’

In de openingsfase had Gastel veel moeite met Oosterhout. ,,Je zag dat er spanning op de wedstrijd stond”, vond Gastel-coach Kees de Rooij. De bezoekers kregen een grote kans om op voorsprong te komen nadat Gastel-verdediger Richard Hamers de bal eenvoudig inleverde. Oosterhout-aanvaller Sandro Ariza ging op Coert Doomen af, maar de Gastel-doelman plukte de bal mooi van de schoen van Ariza.

Na een klein half uur kwam Gastel onverwachts op voorsprong. Harm Lambregts schoot op goal, Oosterhout-doelman Yannick Millenaar verwerkte de bal niet goed en Bart Aarssen tikte van dichtbij binnen: 1-0. Vervolgens ging het in de eerste helft in hoog tempo op en neer. Oosterhout kreeg een grote kans via Sofyan Asrih en voor Gastel zocht Pascal van Caam de goal.

Ariza staat op

Na de pauze kwam Oosterhout sterk uit de kleedkamer. Eerst zette Ariza de gelijkmaker op het bord door een voorzet van Ali Eren Yazici goed te controleren om vervolgens diagonaal raak te schieten. Een paar minuten later was het opnieuw Ariza die doel trof. Hij schatte een lange bal op waarde, frommelde zich langs de Gastelse defensie en rondde af met een stiftje over Doomen. ,,De tweede helft begonnen we heel slecht, we stonden niet goed”, baalde De Rooij.

Volledig scherm Gastel - Oosterhout © Pix4profs/Iman Fase

Gastel moest in de achtervolging. De thuisploeg herpakte zich en ging op zoek naar de gelijkmaker. ,,Het laatste halfuur was heel goed”, vond De Rooij. Richard Hamers stoomde op, maar kon zijn rush geen goed vervolg geven. Voorzetten van Keano Elgin en Lambregts konden net niet binnen gewerkt worden en Matthijs Nagtzaam schoot twee keer ongecontroleerd over. Oosterhout probeerde er af ten toe snel uit te komen, maar tot echte kansen kwamen de bezoekers niet meer. ,,Ik had het gevoel dat we het goed dicht konden houden en dat eerder de 1-3 zou vallen dan de 2-2”, vertelde Oosterhout-coach Stijn Biemans na afloop.

Gelijkmaker

De ene na de andere Gastelse aanvalsgolf ging richting het Oosterhoutse doel. Met nog zo’n tien minuten op de klok was het Keano Elgin die voor de gelijkmaker zorgde. Hij schoot een afvallende bal achter Millenaar. Een punt was voor Gastel niet genoeg en het publiek ging vol achter de ploeg staan. ,,We bleven gretig, dat zag je aan de ploeg”, vond ook De Rooij.

Dat deed Gastel ook en met vier aanvallers koos De Rooij voor een opportunische speelwijze. Oosterhout verdedigde het punt met man en macht en stapte uiteindelijk juichend van het veld af, tevreden met een punt. ,,Maar het voelt nu wel zuur hoor”, vond Biemans. ,,Al is het wel een terechte uitslag.”

Gastel-coach Kees de Rooij baalde na het 2-2-gelijkspel: ,,Met een punt schieten we niets op, al is het voor het gevoel beter dan verliezen. De bal valt in de laatste minuten niet goed meer voor ons. We hadden een grote stap richting het kampioenschap kunnen zetten.” Toch is er nog geen man over boord voor Gastel. ,,We staan nog steeds bovenaan. We hebben het in eigen hand, als we blijven winnen komt het goed.”

Komend weekend speelt Gastel tegen RCD, de wedstrijd erna moet de ploeg van De Rooij op bezoek bij Virtus, die wedstrijd lijkt allesbeslissend voor het kampioenschap.

Volledig scherm Sandro Ariza van Oosterhout © Pix4profs/Iman Fase