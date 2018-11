Oosterhout verslaat Gilze, maar grijpt naast de periodetitel

Baardwijk - Groen Wit 3-0 (3-0) 1-0 Bart Rombouts, 2-0 Martijn de Brouwer, 3-0 Tom Sleenhoff.

,,We kwamen vrij snel op een 3-0-achterstand. Na de pauze hadden we wel 90 procent balbezit, maar konden niets creëeren. We kwamen er niet doorheen”, concludeerde Groen Wit trainer Martijn van Galen.

RWB - SCO 3-3 (2-2) 1-0 Kevin Remie, 2-0 Dennis Timmermans, 2-1 Tom Rijvers, 2-2 Diego Carvalho Apolonia, 3-2 Justin van de Sanden, 3-3 Koen Vaas.

,,Na een 2-0-achterstand kwamen we goed terug. We hebben met tien man toch een punt over de streep getrokken”, zei een trotse SCO-trainer Dion Schuurmans.

Waspik - Irene’58 4-0 (2-0) 1-0 en 2-0 Guido van den Hoven, 3-0 Koen Kemmeren, 4-0 Van den Hoven (pen.)

,,We hadden de wedstrijd 90 minuten lang onder controle. Irene’58 kon tegen ons geen potten breken”, zei Waspik-trainer Eugene van der Heijden.

Bavel - ZIGO 2-1 (1-1) 1-0 Robin Adriaansen, 1-1 Jason van Dongen, 2-1 Sander van Gils

,,We waren de gelukkigste. In de tweede helft zijn we een paar keer goed weggekomen, maar ik ben over de inzet en beleving tevreden”, gaf Bavel-trainer Osman Erbas aan.

UVV’40 - TSC 1-3 (0-1) 0-1 Wouter van Steijn, 1-1 Jonathan van Eerd, 1-2 en 1-3 Bas Blokdijk.

Wederom een gouden wissel voor TSC. Blokdijk maakte het vertrouwen met twee doelpunten volledig waar. TSC trainer Ad van Seeters sprak van een verdiende overwinning.

Oosterhout - Gilze 1-0 (1-0) 1-0 Emiel van Pelt.

Bij Oosterhout zijn ze maar wat blij met het besluit van El Aharchaou om te blijven. Ook in de topper tegen Gilze was hij weer goud waard. Niet alleen vanwege zijn assist, hij gaf Emiel van Pelt een niet te missen kans door de bal breed te leggen, maar ook door het vele sleur- en trekwerk dat hij verrichtte.

Oosterhout hield de drie punten in eigen huis, al was het moeizaam. Gilze was in de tweede helft een stuk beter dan de thuisploeg. Oosterhout-keeper Ramon Everduim hield zijn doel met het nodige kunst- en vliegwerk ruim 90 minuten lang schoon, waardoor de assist van El Aharchaou nog eens extra waarde kreeg.