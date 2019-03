Oosterhout scoort er lustig op los, Dosko wint thriller

Amateurvoetbal Overzicht | Bakx bezorgt DHV punt, Zwaluwe ten onder bij Altena

21:05 Hoewel de wind nog altijd flink woei en er niets meer over lijkt van de zonnige periode van begin maart, werd er zaterdagmiddag weer volop gevoetbald in Brabant. Dit artikel maakt je wegwijs in alle resultaten en gebeurtenissen van zaterdag op en rondom de amateurvoetbalvelden. Gedurende de dag wordt het geüpdatet.