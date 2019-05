Oosterhout pakt ticket voor nacompetitie, De Bont eindigt op 63 doelpunten

zaterdag 4COosterhout mag de nacompetitie in, dankzij een zege op Merlijn werd de periodetitel van kampioen ONI overgenomen als hoogstgeplaatste ploeg op de ranglijst zonder periodetitel. ONI sloot af met een grote overwinning, Sander de Bont eindigt op 63 doelpunten. The Gunners en Olympia’60 verloren.

Merlijn - Oosterhout 1-2 (0-2). 0-1 Kevin Ernst, 0-2 Stefan Kok, 1-2 Merlijn.

Oosterhout won bij runner-up Merlijn en pakt zo de derde plaats en een ticket voor de nacompetitie. “De overwinning was niet helemaal terecht, maar dat maakte niet uit”, vertelde Oosterhout-coach Jeffrey van Korven na afloop. Oosterhout scoorde op de juiste momenten: “We kwamen snel op 0-1, de 0-2 viel vlak voor de rust.” Nadat Merlijn tien minuten in de tweede helft op 1-2 kwam, kon Oosterhout niet rustig naar het einde toewerken. “Tot het einde toe was het spannend, ondanks dat we niet heel erg onder druk stonden.” Maar de bezoekers hielden stand en konden feesten.

ONI - Willem II 13-3 (6-1). 1-0, 2-0, 3-0 Sander de Bont, 4-0 Jaap van der Waarden, 5-0 De Bont, 5-1 Willem II, 6-1 Thomas Mertens, 6-2 en 6-3 Willem II, 7-3 en 8-3 De Bont, 9-3 Paul van Zon, 10-3 De Bont, 11-3 Sonny Moerenhout, 12-3 Lars van de Kletersteeg, 13-3 De Bont.

ONI speelde nergens meer om, maar zette de kroon op het kampioensjaar. Spits Sander de Bont maakte acht doelpunten. Gelegenheidsdoelman Lars van de Kletersteeg kopte een corner binnen, maar de grootste festiviteiten vonden voor de wedstrijd plaats. ONI-man in hart en nieren Pieter Faro kreeg een koninklijke onderscheiding voor alles wat hij voor de club gedaan heeft.

The Gunners - Internos 0-3 (0-1).

The Gunners speelde aanvankelijk een gelijkopgaande wedstrijd tegen Internos, maar een fout in de opbouw werd het 0-1. “Daarna zakt het als een kaartenhuis in elkaar, dat is tekenend voor het seizoen. De koppies gaan naar beneden hangen en we willen niet meer voor elkaar werken”, vertelde Mark Schuiten. “Het seizoen heeft twee maanden te lang geduurd.” Internos liep uit naar 0-3.

Peursum - Olympia’60 6-2 (3-0). 1-0, 2-0 en 3-0 Marck de Heer, 3-1 Jochem Vogels, 4-1 Twan Romeijn, 5-1 Sjoerd den Boer, 5-2 Devie de Ronde, 6-2 Den Boer.