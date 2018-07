Oosterhout op feestelijke dag hard onderuit tegen RKC Waalwijk

Bij een aantal van die treffers was nieuweling Emil Hansson, die een uur speelde, betrokken. Hij maakte zelf de tweede en zorgde ook nog twee keer voor een assist. Er kwamen elf verschillende doelpuntenmakers op het scorebord. De mooiste goal was misschien wel de tiende, die op naam kwam van Daan Rienstra, Die mikte in de bovenhoek na prachtig voorbereidend werk van Darren Maatsen.