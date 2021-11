Oosterhout nipt langs Boeimeer

Zaterdag vierde klasse D

Oosterhout - Boeimeer 1-0 (1-0). 1-0 Stefan Kok.

Het verhaal van Boeimeer is ondertussen bekend. Jurian van Ham is aangesteld als coach om ten minste tot de winterstop het nieuwe Boeimeer te leiden. Het jeugdige team, met Fabio Eva, Mikey Damen en Jordy Pas als ‘routiniers’, maakte het de ervaren Oosterhoutse ploeg erg lastig. ,,Ik ben tevreden over de eerste helft, we speelden goed. We weten dat nog niet om te zetten in doelpunten, maar dat is ook de jeugdigheid van de ploeg”, reageerde Van Ham na afloop.

Oosterhout kwam na ruim een half uur spelen op voorsprong, Stefan Kok kopte raak. ,,En we hadden in de eerste helft nog meer kansen gecreëerd”, zag Oosterhout-coach Ahmet Türkücü. ,,De tweede helft was van ons minder. Ik moet de tegenstander complimenteren. Het is een erg jonge en gedreven ploeg.”

Thom van Hoof leek het duel na een uur spelen in het slot te gooien. De Oosterhoutse middenvelder kopte binnen, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat de bal al over de achterlijn was geweest voordat Stefan Kok een voorzet gaf. Zo hield Boeimeer hoop, maar tot een slotoffensief kwamen de bezoekers niet echt.

,,We kunnen het goede spel nog niet de hele wedstrijd volhouden, daar gaan we de komende weken aan werken”, reageerde Van Ham. ,,Maar we moeten vooral de positieve dingen eruit halen, de groep moet het goede gevoel vasthouden.”

Toen de allerlaatste Boeimeer-aanval in de blessuretijd onschadelijk was gemaakt, dacht Oosterhout-aanvaller Thomas Vergunst er vandoor te gaan. Eren Bogutekin stak daar met een perfecte sliding een stokje voor. Vergunst verloor zichzelf en trapte na. Een opstootje volgde waarbij Vergunst en Boeimeer-leider Grad Damen een rode kaart opliepen.

,,Dat hoort niet op het voetbalveld thuis”, baalde Türkücü na afloop en daar was iedereen het wel mee eens.