Oosterhout knokt zich naar derbywinst, JEKA alleen aan kop na winst bij RWB

Oosterhout - TSC 2-0 (1-0) 1-0 Stijn Biemans, 2-0 Newien Ramlal.

,, We hebben niet volwassen gevoetbald en zijn onder ons niveau gebleven," legde Van Seeters later uit. "Ik was benieuwd hoe we ons hier na twee prima wedstrijden zouden laten zien. Dat viel tegen, we werden afgetroefd door een slim Oosterhout." Oosterhout-collega Jorco de Kok vond 'afgetroefd' te zwaar aangezet. ,,TSC miste wat mensen, met name aanvallend. Dat wisten we en daar werd de tactiek op ingesteld. Met name op het veroveren van de tweede bal knokten we ons langzaam maar zeker onder de druk van TSC vandaan. Van de gekomen kansen en werd dan ook goed geprofiteerd."