Oosterhout knikkert hoofdklasser uit beker, Baronie rolt Kruisland op

districtsbekerDe grootste stunt in de tweede ronde van de districtsbeker komt vooralsnog op naam van Oosterhout. In eigen huis versloeg het hoofdklasser IFC. Derdeklasser Gilze had penalty's nodig tegen vijfdeklasser Neerlandia’31, terwijl Gastel tweedeklasser JEKA uitschakelde. Eerder al plaatsten Victoria'03, Halsteren zaterdag, Klundert, Prinsenland en Moerse Boys zich al voor de derde ronde.

Steen - Halsteren 0-4 (0-2) 0-1 Karim Didi, 0-2 Thomas Marijnissen, 0-3 Karim Didi, 0-4 Giovanni Moerland.

Paal en lat stonden een hogere score voor Halsteren in de weg. Voor Julian van de Kreeke was er na een lange periode van afwezigheid weer eens een basisplaats en ook Arvin de Witte startte. Coach Erwin de Nijs vond het een zakelijke overwinning. ,,Het enige wat we ons kwalijk kunnen nemen is dat we er maar vier maken.’'

Schijf - Groen Wit 3-2 (1-1) 1-0 Rick van de Sande, 1-1 Koen Vaas, 2-1 Dennis van Nijnatten (pen.), 2-2 Guus van der Wolf (pen.), 3-2 Nick van Dijk.

Vanwege hartritmestoornissen moest Groen Wit-trainer Martijn van Galen langs de kant toekijken. Hij zag Groen Wit heel de wedstrijd domineren. “Veel goede kansen gecreëerd, maar de keeper van Schijf hield er veel uit.”

Schijf-coach Jan Hereijgers noemde de zege zwaarbevochten. ,,Zij waren voetballend beter, met veel individuele kwaliteit en sterk aan de bal.’’

JEKA - Gastel 1-2 (0-0) 0-1 Richard Hamers, 0-2 Sjoerd van den Eijnden, 1-2 Jaap Luitjes.

Een verrassend gemakkelijke overwinning voor derdeklasser Gastel op bezoek bij tweedeklasser JEKA. ,,We waren zoveel beter. Voor rust hadden we er al vijf in moeten leggen”, vond Gastel-trainer Johan van Batenburg. JEKA-trainer Bas Liebregts legde zich neer bij de bekeruitschakeling. “Door wat wisselingen ging het de tweede helft wat beter lopen. Al hadden we voor rust al met grote cijfers achter kunnen staan.”

Oosterhout - IFC 2-1 (1-1). 1-0 Tom Kolkert, 1-1 IFC, 2-1 Eric Boateng.

“Vooraf vroeg je je af hoe lang je het tegen een hoofdklasser zou volhouden. In de slotfase scoorden we de winnende 2-1, een mooier moment was niet mogelijk”, zei Oosterhout-trainer Richard van Gils.

Volledig scherm Oosterhout (zwart-wit) stuntte tegen hoofdklasser IFC. (archieffoto) © Pix4Profs / Johan Wouters

TSV Gudok - VVR 4-0 (1-0).

“Het zat opnieuw niet mee”, baalde VVR-trainer Mark Schuiten. “De blessures bleven ons parten spelen. Er deden een aantal jongens van de JO19-1 mee, zij verdienden wel de complimenten.”

Neerlandia’31 - Gilze 1-1 (Gilze w.n.s.). 0-1 Jens Oprins, 1-1 Romile Naudine.

“Complimenten naar mijn spelers. We waren gewoon de bovenliggende partij. De penalty’s waren misschien wat te gemakzuchtig genomen”, vond Neerlandia’31-trainer Marcel van der Hurck. Gilze-trainer Jeremy Buchly zag veel fout gaan. “Het werd een bekerpotje zoals het publiek graag zou zien. Onze keeper, Basten Hessels, pakte twee stafschoppen in de serie.”

Rijen - The White Boys 5-1. Doelpunten Rijen: Simohammed Arroudi (3), Joeij Jacobs, Luc Heestermans. Doelpunt The White Boys: onbekend.

“Joey Jacobs, Simohammed Arroudi (drie keer) en Luc Heestermans maakten de goals. Het verschil werd door ons met name conditioneel gemaakt. Tegen een voetballende ploeg als The White Boys komen wij meer tot ons recht. Er hebben wat andere jongens kansen gekregen, daarbij kregen sommige spelers ook wat rust”, vertelde Rijen-trainer Freddy Kruijs.

Baronie - Kruisland 5-0.

(later meer...)