Oosterhout kan TSC niet bijbenen, Groen Wit neemt revanche op Bavel

Oosterhout - TSC 1-2 (1-0) 44. Sofyan Asrih 1-0, 75. Sandro Ariza 1-1, 83. Wouter van Steyn 1-2.

De eerste helft was erg tam, doelkansen waren er nauwelijks. Totdat Sofyan Asrih op slag van rust de bal aangespeeld kreeg in de zestien. Hij draaide en kapte en schoot de bal vervolgens binnen. ,,Het was de eerste keer tegen mijn oude club, dan is het bijzonder om direct te scoren”, keek Asrih terug.

Na de pauze drong TSC wat meer aan. ,,Maar wij hadden de beste kansen”, zag Oosterhout-coach Richard van Gils. Zijn team had zo maar op 2-0 kunnen komen als de thuisploeg wat zuiverder was in de omschakeling.

TSC gaf achterin steeds meer ruimte weg en ging vol voor de winst spelen. De aanvalsdrang werd beloond. Eerst scoorde invaller Sandro Ariza en minder dan tien minuten voor tijd beproefde Wouter van Steyn zijn geluk met een schot van afstand. Doordat de bal van richting werd veranderd was Oosterhout-keeper Ramon Everduim kansloos: 1-2. ,,Het was een schot op goed geluk”, gaf de aanvoerder na afloop toe. ,,Maar het was terecht. We hebben onze rug gerecht en Oosterhout zat er tegen het einde van de wedstrijd behoorlijk doorheen.”

Volgend weekend staat dezelfde wedstrijd op het programma, maar dan bij TSC.

Waspik - UVV’40 2-2 (2-1) 0-1 Jonathan van Eerd, 1-1 Bob Leijtens (pen.), 2-1 Guido van den Hoven, 2-2 Fabio Evaz.

Beide coaches konden leven met het gelijkspel. De eerste helft was voor Waspik, de tweede voor UVV’40. De gelijkmaker viel vlak voor tijd. ,,Zuur, maar wel terecht”, vertelde Waspik-coach Eugene van der Heijden. ,,Voor rust speelden we zeer goed, de tweede helft een beetje angstig.”

Baardwijk - Gilze 0-3 (0-1) 0-1 en 0-2 Ricky van de Dungen, 0-3 Jordi van Alphen.

Gilze speelde een uitstekende wedstrijd en beloonde zichzelf met drie punten. “Het was top, we hebben niets weggegeven en veel kansen gecreëerd”, vertelde Gilze-coach Jeremy Buchly na afloop. “De score had nog wat hoger uit kunnen vallen, maar hun keeper hield een paar ballen heel knap tegen.”

Groen Wit - Bavel 2-1 (0-0) 55. Sander van Gils 0-1, 74. Achmed Zerouali (pen.) 1-1, 88. Mardoche Mputu 2-1.

Tijn van Galen miste vorige week nog een penalty in de laatste minuut in en tegen Bavel, waardoor de thuisploeg met 1-0 won. Een week later, mede door een benutte stafschop van Achmed Zerouali, won Groen Wit wel: Bavel werd met 2-1 aan de kant gezet.

Groen Wit liet tegen Bavel meermaals zien dat het uitstekend kan voetballen. ,,Bavel was met name bezig met tegenhouden. Een compliment naar Bavel-keeper Glenn van Peer, hij heeft er echt veel uitgehouden”, aldus Groen Wit-trainer Martijn van Galen.

Bavel klopte vorige week nog Groen-Wit. Op bezoek in Breda ging de uitploeg onderuit.

Bij Bavel werd lange tijd aan een nieuwe zege gedacht. Sander van Gils had zijn ploeg namelijk na zo’n zestig minuut op voorsprong geschoten. ,,De openingstreffer heeft ons spel, gek genoeg, geen goed gedaan. Na de 0-1 zijn we er bijna niet meer uitgekomen. We gingen te overmoedig de duels in, de penalty was daar een perfect voorbeeld van", aldus Bavel-trainer Osman Erbas.

Mede door het fanatieke publiek trok Groen Wit de overwinning naar zich toe. Mardoche Mputu kopte vijf minuten voor tijd de winnende treffer binnen. ,,Goed om hem te zien scoren, een teken dat we niet afhankelijk zijn van een paar spelers”, sloot de opgetogen Van Galen af.