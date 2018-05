Oosterhout in extremis zonder periodetitel, Waspik naar play-offs

Ikililou scoort viermaal en wint Zilveren Schoen

18:07 De strijd die tot de laatste speelronde spannend bleef, is beslist: Ibrahim Ikililou pakt de Zilveren Schoen voor topscorer van het West-Brabantse amateurvoetbal. Dankzij zijn vier goals namens Hoge Vucht tegen Right Oh gaat Ikililou Be Ready-spits Robin van den Noort voorbij.