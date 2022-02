Oosterhout in derby zonder vuurwerk sterker dan Irene’58

derde klasse BOosterhout versloeg rode lantaarndrager Irene’58 in Den Hout met duidelijke cijfers: 1-4. De zwart-witten kunnen bij een overwinning in de volgende inhaalwedstrijd naar de tweede plaats klimmen.

De sportparken van Irene’58 en Oosterhout liggen maar anderhalve kilometer uit elkaar. Beide verenigingen waren blij eindelijk weer eens een derby te spelen, want met veel ploegen uit Zuid-Holland in de competitie zijn die wedstrijden spaarzaam. Desondanks was de sfeer op het sportpark in Den Hout er geen die een burenruzie kenmerkt.

Geen luid gejuich van de harde kern langs de kant, geen vuurwerk om de spelers op te peppen en geen wedstrijd vol felle duels en opstootjes. De wedstrijd tussen Irene’58 en Oosterhout had meer weg van een competitiewedstrijd als alle andere.

Vroege voorsprong

Oosterhout liet al snel blijken dat het gekomen was voor de overwinning en die zo snel mogelijk veilig wilde stellen. Jari van Helvoort schoot na drie minuten raak en Oosterhout bleef de aanval zoeken. Het duurde een klein kwartiertje voor Irene’58 zich herstelde. ,,We waren het eerste kwartier nog zoekende. We stonden iets te ver naar achter en verloren daardoor steeds de tweede bal op het middenveld”, vertelde Irene-aanvoerder Sander van Mook na afloop. ,,Maar gedurende de eerste helft ging dat beter en kregen we op de counter nog wat kansjes.”

Quote Het is het verhaal van dit seizoen dat het steeds net niet goed valt Irene-aanvoerder Sander van Mook

,,Toen werden wij wat onnauwkeurig, we hadden het onszelf makkelijker kunnen maken”, reageerde Oosterhout-coach Stijn Biemans na afloop. Toch verdubbelde Oosterhout de score. Emiel van Pelt trof doel, vlak nadat hij ingevallen was voor de geblesseerd geraakte Charlton Vicento: 0-2. ,,Daarna valt er een beetje lullig tegendoelpunt waardoor het geloof bij hen terugkomt”, baalde Biemans.

Vlak voor rust nam Joppe van Harskamp de bal mee tussen twee Oosterhoutse verdedigers en rende richting het doel. Van Harskamp hield het overzicht en gaf de bal aan Diogo Carvalho Apolonia. De aanvaller haalde doeltreffend uit.

Oosterhout dominant

Na de pauze was Oosterhout weer dominant. ,,Maar we maakten de wedstrijd niet dood. We hebben geen kansen weggegeven, maar scoorden zelf ook pas laat.” Tien minuten voor tijd trof Van Pelt voor de tweede maal doel en vijf minuten later gooide Diae Abjij de wedstrijd definitief in het slot: 1-4.

,,Dan zie je dat we een smalle selectie hebben en het conditioneel een zware wedstrijd was. Het is het verhaal van dit seizoen dat het steeds net niet goed valt”, baalde Van Mook.

,,Maar ik heb ook een ploeg gezien die werkt voor elkaar. De wijze waarop we gespeeld hebben geeft een goed gevoel”, concludeerde assistent-coach Dennis van Halderen van Irene’58 na afloop. ,,Met deze jonge groep bouwen we aan de toekomst en we gaan er alles aan doen om niet te degraderen.” Al zou een degradatie geen gevolgen hebben voor Irene’58 dat volgend jaar uitkomt in de zaterdag vierde klasse.