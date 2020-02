Oosterhout in absolute slotfase langs hekkensluiter, Olympia’60 begint beschamend aan 2020

zaterdag 4EOosterhout en Willem II maakten er een doelpuntrijk begin aan 2020 van met Oosterhout als gelukkige winnaar. Olympia’60 was kansloos tegen IFC, RFC was te sterk voor Dongen.

Oosterhout - Willem II 5-4 (3-1). 1-0 Stefan Kok, 2-0 Remsley Nepomucento, 3-0 Kok, 3-1 Sinan Agbahca, 3-2 Johan Donders, 3-3 Ghino, 3-4 Farkhod Abdurakhmanov, 4-4 Kok, 5-4 Ferry Stoop.

Oosterhout kwam vrij eenvoudig op 3-0, maar kreeg op slag van rust een tegendoelpunt te verwerken. “Ik heb tegen de jongens gezegd dat ze niet mochten verzaken en door moesten gaan zoals ze de eerste helft begonnen”, vertelde Oosterhout-trainer Ahmet Türkücü.

Het tegenovergestelde gebeurde. Willem II poetste de 3-0-achterstand weg en kwam zowaar op voorsprong. Dankzij twee doelpunten in de absolute slotfase won Oosterhout alsnog, maar dat was onverdiend volgens de trainer. De winnende treffer werd gemaakt toen Willem II nog maar negen spelers in het veld had staan omdat er twee weggestuurd waren.

IFC - Olympia’60 6-1 (5-1). 1-0 Moestakim Atlagh, 2-0 Rens Idzenga, 2-1 Thymo de Bruin, 3-1 Yannick Ponit, 4-1 Dennis van Noort, 5-1 Ufuk Akkanoglu, 6-1 IFC.

Olympia’60 speelde een kansloze wedstrijd tegen IFC. “Het is de beste ploeg uit de competitie. Bij ons stond de organisatie niet en daar profiteerden zij van”, vertelde Olympia'60-coach Frans Ceton. “Voor rust krijgen we in acht minuten drie doelpunten tegen. Dan is de wedstrijd gespeeld.”

In de rust vielen dan ook harde woorden bij Olympia’60. “Je kunt verliezen van deze ploeg, maar de manier waarop het ging kan niet”, was Ceton duidelijk. De oefenmeester, die volgend jaar bij Seolto aan het roer zal staan, was niet ontevreden over de tweede helft: “We hebben onze rug gerecht, en het hielp mee dat IFC een lager tempo hanteerde.”

Dongen - RFC 0-5 (0-3). 0-1 Jurrian Bakker, 0-2 Timo Kerstens, 0-3 Jeffrey Leemans, 0-4 Osman Aslan, 0-5 Ron van der Wulp.

RFC was simpelweg te sterk voor Dongen. “Als wij compleet zijn kunnen we van iedere ploeg winnen. Het is de kunst om iedereen fit te houden”, vertelde RFC-coach Mo Duzgun. “We hebben mooie doelpunten gemaakt en achterin stond het goed.”