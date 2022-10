Oosterhout geeft voorsprong uit handen: ‘Kunnen kostbare punten zijn’

,,We hadden het echt verdiend om deze wedstrijd te winnen", vertelde Biemans. ,,We speelden niet eens opperbest, maar waren zeker in de eerste helft de bovenliggende partij. We waren aanvallend alleen niet doortastend genoeg om nog meer doelpunten te maken. In de tweede helft kregen we zelfs kansen op 0-3 en hadden we de wedstrijd in het slot moeten gooien. Zij gingen steeds dominanter spelen om iets te forceren en uit een vrije trap valt een kwartier voor tijd zomaar de aansluitingstreffer binnen. In de tegenstoot lagen er in die tweede helft echt nog wel mogelijkheden voor ons, maar een derde doelpunt kwam er niet. Een verkeerde terugspeelbal zorgde zelfs voor de gelijkmaker.”