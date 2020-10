Oosterhout en RFC blijven foutloos

4E ZaterdagOosterhout en RFC gaan na drie wedstrijden aan kop. Oosterhout verpulverde De Braak met 7-1, RFC maakte er een doelpuntenfestijn van tegen Margriet: 6-4. SCO voetbalde goed, maar vergat dat in de score uit te drukken. De twee doelpunten waren geen afspiegeling van het spel, maar wel voldoende voor de overwinning (2-1). Dongen - Olympia’60 is verplaatst in verband met het coronavirus.

RFC - Margriet 6-4 (2-2). 0-1 en 0-2 (pen.) Morris Landman, 1-2 Arco van As, 2-2 Jeffrey Leemans (pen.), 2-3 Landman, 3-3 Jens Vissers, 4-3 Marciano Broeders, 5-3 Hidde Meslan, 5-4 Landman, 6-4 Leemans (pen.).

RFC speelde geen grootse wedstrijd en had veel moeite met Morris Landman, de spits van Margriet. “Die jongen is veel te goed voor de vierde klasse, we moesten zorgen dat hij de bal niet kreeg”, vertelde RFC-coach Paul van der Donk. Dat lukte niet altijd. In de openingsfase kreeg RFC een counter om de oren die de spits van Margriet doeltreffend afrondde en na een ongelukkige handsbal schoot hij vanaf elf meter raak.

RFC kwam nog voor rust op gelijke hoogte. “Ik ben tevreden over de veerkracht die we hebben laten zien”, vertelde Van der Donk. Die veerkracht was in de tweede helft opnieuw nodig omdat Margriet na een uur spelen weer op voorsprong kwam. Binnen tien minuten zette RFC dat recht en trok uiteindelijk de overwinning over de streep. “Het spel kan beter, maar we hebben ons van onze goede kant laten zien door steeds weer terug te komen van een achterstand”, aldus Van der Donk.

Oosterhout - De Braak 7-1 (3-0). 1-0, 2-0 en 3-0 Stefan Kok, 3-1 Twan Heesbeen, 4-1 Mabajahou Jarbou, Kok, 6-1 Mitchel Fijneman, 7-1 Jabou.

Oosterhout-trainer Ahmet Türkücü had voor de wedstrijd gesproken over een topper, De Braak had zijn eerste twee wedstrijden net als Oosterhout gewonnen. De wedstrijd zelf bleek alles behalve een topper. De Braak liet weinig zien wat op voetballen leek. Dat was mede de verdienste van Oosterhout dat goed aan de wedstrijd begon. Bij rust stond er al een 3-0 stand op het scorebord en dat had nog hoger kunnen zijn als Oosterhout wat nauwkeurig was in de eindfase.

Slechts de eerste vijf minuten na rust en de laatste vijf minuten van de wedstrijd liet de Helmondse fusieclub zien dat het wel degelijk kan voetballen. Op die momenten kwam Oosterhout dan ook in de problemen, maar verder was het de baas op het veld. “Ik ben heel tevreden, opnieuw drie punten en we waren heer en meester”, vertelde Türkücü na afloop. “We zijn sterker dan vorig jaar, hebben er een aantal goede voetballers bij en daardoor meer mogelijkheden.” Het enige puntje van kritiek was de nonchalance die in het team sloop: “Er sloop gemakzucht in de ploeg en dat is logisch als je ver voorstaat, maar dat mag eigenlijk niet.”

SCO - SV TOP 2-1 (1-0). 1-0 Ferri Kastelijns, 1-1 TOP, 2-1 Robin van den Noort.

“De eerste helft waren we echt ontzettend goed. Het was tika-taka voetbal over het hele veld”, vertelde SCO-coach Edwin Verheijen enthousiast, “Ik kon achterover leunen en toekijken. In de rust waarschuwde ik voor gemakzucht, want we hadden weliswaar goed gevoetbald, maar te weinig gescoord.” Een gewaarschuwd SCO kreeg toch een doelpunt tegen. Een vrije trap werd door TOP binnengeschoten nadat de bal door een woud van benen richting de lange hoek rolde. “De tweede helft was minder goed dan de eerste, maar we hadden opnieuw een aantal goede aanvallen en de 2-1 was dan ook verdiend.” Dat doelpunt viel tien minuten voor tijd na een goede voorzet van Luc van Dongen kopte Robin van den Noort bekeken in.

Dongen - Olympia’60 afgelast in verband met coronavirus.