Oosterhout bemachtigt ticket naar tweede klasse onder rook van Rotterdam Airport

zondag 3B Geen titel voor Gilze, maar: ‘Zin om nog drie wedstrij­den te knallen en alsnog te promoveren’

Voor Gilze kon het in de laatste speelronde nog alle kanten op. De ploeg was nog verwikkeld in een kampioensstrijd met Trinitas Oisterwijk en Vlijmense Boys, maar kon ook het laatste ticket voor de nacompetitie nog verspelen aan FC Engelen. Voor de spelers was de opdracht simpel: zelf een resultaat boeken om zeker te zijn van de nacompetitie. Daarna zou blijken of het genoeg was voor het kampioenschap. Uiteindelijk werd het de nacompetitie.

6 juni