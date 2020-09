Oomen bezorgt Chaam drie punten, Viola niet opgewassen tegen GSBW

Corona houdt amateur­voet­bal in zijn greep: 'We kunnen gewoon spelen als we alle richtlij­nen volgen'

22 augustus Over precies een week gaat het amateurvoetbal weer officieel van start. Maar door het coronavirus is de voorbereiding voor veel clubs niet vlekkeloos verlopen. We maken een rondje langs de velden om de stemming te peilen. 'Volgende week gaan we gewoon weer lekker voetballen.'