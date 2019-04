Ook zonder Henk Vos wint RBC niet, SAB pakt gouden punten in slotseconde

zondag 3AZaterdagmiddag stelde RBC trainer Henk Vos op non-actief na tegenvallende prestaties. Op bezoek bij Gastel kwam RBC niet verder dan een 2-2-gelijkspel. Hekkensluiter SAB heeft weer volop hoop in een miraculeuze redding. Op bezoek bij laagvlieger Schijf pakte het team van trainer Meindert Dijkstra drie broodnodige punten.

Schijf - SAB 1-2 (1-0) 1-0 Rob Adriaensen, 1-1 Bryan Bongaards, 1-2 Joris van de Lande.

,,De eerste helft was verschrikkelijk”, zei SAB-trainer Dijkstra na afloop. ,,In de rust zette ik de groep op scherp, aan een gelijkspel hadden we weinig. Vervolgens kwamen we met tien man te staan na een twijfelachtige rode kaart. Ik zag het niet, maar bij Schijf sprong iedereen van de bank en schreeuwde om rood.”



Schijf-trainer Cees van Beers baalde van de tegentreffer in blessuretijd. ,,De bal werd naar voren gepompt, waarna er een communicatiefout tussen mijn keeper en zijn verdediging was. Heel zuur.”

Dijkstra roemde het doorzettingsvermogen van zijn ploeg. ,,Vaak ging het mis in de slotminuten dit seizoen, maar nu pakte het, zelfs na honderd minuten, goed uit voor ons. Schijf hielp mee door achteruit te lopen met poep in de broek.”

Gastel - RBC 2-2 (1-2) 0-1 Mujib Yaqoubi, 1-1 Bart Aarssen, 1-2 Anass el Gamali, 2-2 Sjoerd van den Eijnden.

,,Binnen twee minuten stond het al 1-1", zag Gastel-trainer Johan van Batenburg. ,,Wij letten vervolgens ook niet goed op bij de 1-2, heel jammer.” Prins zag zijn ploeg stroef aan de tweede helft beginnen. ,,Pas na twintig minuten namen we het initiatief over en kregen we volop kansen voor de overwinning. Het zat er niet in.”

VVR - MOC’17 3-3 (0-3) 0-1 Tom Sanen, 0-2 Rick van Loon, 0-3 Hein Loman, 1-3 Yoran de Bruijn, 2-3 Joris van den Ham, 3-3 Simon Verboven.

VVR-trainer Kees Daemen zag een zwakke eerste helft. ,,Dat waren we niet gewend. Na rust namen we meer risico’s wat goed uitpakte. Jammer van het slappe begin, maar ik was toch trots op ons herstel.”



Philippine - Roosendaal 0-4 (0-1) 0-1 Tom van den Borst, 0-2 Toni Ngombojoao, 0-3 Jaimy Bakkenes, 0-4 Ngombojoao

,,De uitslag deed vermoeden dat het een makkelijke zege was, maar dat was het zeker niet”, zei Roosendaal-trainer Peter Sweres. ,,Na de 0-3 kreeg Koen Plank een onduidelijke tweede gele kaart, ook bij Philippine snapten ze er niets van. We speelden het vervolgens gedisciplineerd uit.”

Victoria’03 - Steenbergen 5-0 (2-0) 1-0 en 2-0 Faris Ouaddaf, 3-0 Ricardo de Wit, 4-0 Faris Ouaddaf, 5-0 De Wit (pen.).

,,We speelden als natte kranten”, stelde Steenbergen-trainer Marco Ernest. Victoria’03-trainer Ronald van Oeveren ontmoette zijn favoriete tegenstander. ,,Vorig seizoen wonnen we twee keer van Steenbergen, dit seizoen weer. Dat is niet voor veel ploegen weggelegd.”