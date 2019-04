Ook Wernhout klopt koploper EMMA, BSC meldt zich bij rijtje titelkandidaten

zondag 4BHet is in de vierde klasse B niet alleen dringen aan de top van de ranglijst. Ook de degradatiestrijd blijft ongekend spannend. HSC’28 en Grenswachters, de nummers laatste en voorlaatst op de ranglijst wonnen. Grenswachters versloeg Noordhoek met 2-1 en HSC’28 bleef Gesta met 3-2 de baas. Wernhout klopte koploper EMMA, dat voor de derde keer op rij verloor.

RSV - DIOZ 3-1 (0-1) 0-1 Lesley Suijkerbuijk (e.d.), 1-1 Nicky van den Broek, 2-1 Richard Schijven, 3-1 Joeri Nooijens.

DIOZ bood in de eerste helft goed tegenstand. Tijdens het tweede bedrijf raakte de thuisploeg, op dreef. DIOZ kwam na de gelijkmaker niet meer aan aanvallen toe en RSV liep simpel uit naar 3-1. Klijs: ,,We doen echt mee voor de prijzen.’'

DSE - GSC/ODS 1-1 (0-1) 0-1 Mustafa Tekin, 1-1 Pjotr Hendrickx.

DSE-trainer Lambregts: ,,We kwamen te snel achter waardoor we achter de feiten aanliepen. Het was een slechte wedstrijd, maar we moeten het hoofd omhoog houden want de concurrentie verliest.’'

Grenswachters - Noordhoek 2-1 (0-0) 1-0 Roy Belde, 2-0 Maxime Huijbrechts, 2-1 Anton Kouters.

Patrick Arnouts, trainer van Grenswachters: ,,In de tweede helft waren we sterker. We hebben hard gewerkt en een echte teamprestatie geleverd.’'

EMMA - Wernhout 1-2 (0-0) 0-1 Maikel Zagers (pen), 0-2 Chris van Aert, 1-2 Shendro Cristina.

Aanvankelijk domineerde EMMA, maar na twintig minuten kantelde de wedstrijd in het voordeel van Wernhout. Wernhout-trainer Marc van der Linden: ,,Na rust werden we snel sterker en kwamen we op 0-2.”

HSC ‘28 - Gesta 3-2 (2-1) 0-1 Frits Verheijen, 1-1 Barry Perk, 2-1 Sander Feijen, 2-2 Alex de Jongh, 3-3 Mike van Weert.

NSV - Achtmaal 3-0 (1-0) 1-0 Martin Kuijer, 2-0 Ronnie Kerstens, 3-0 Kuijer.

BSC - Sprundel 1-0 (1-0) 21. Christiaan Willemse 1-0.

BSC was met name in het eerste half uur gevaarlijk. De eerste grote mogelijkheid was er, zonder resultaat, na een klein kwartier na balverlies op het bezoekende middenveld. Halverwege het eerste bedrijf was BSC een identieke situatie wel doeltreffend. Opnieuw was het Van Ginderen die Willemse op pad stuurde, ditmaal was Foesenek kansloos op de lage schuiver in de verre hoek: 1-0.

Het was wachten op de 45ste minuut voordat de club uit Sprundel voor het eerst een bal tussen de palen kregen. De inzet van Jovanni van Nijnatten bij de eerste paal was te slap om BSC-doelman Ilias Bouas, ondanks een hielblessure toch tussen de palen, te verontrusten.

Sprundel maakte in Roosendaal weinig aanspraak op meer dan de kleine nederlaag. Zo vond ook trainer Jack Verlaar: ,,De eerste helft was van onze kant gewoon slecht, met weinig voetbal. Ik miste de agressie, we liepen continu achter de feiten aan. Na rust hebben we in ieder geval meer strijd geleverd, maar we hebben veel te weinig gecreeërd.”