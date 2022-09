Ook TSC ‘zwicht’ voor het zaterdagvoetbal: ‘Konden niet achterblijven, maar zondag 1 blijft het vlaggenschip’

Eerste puntver­lies voor Halsteren in derby: ‘Ben er doodziek van’

Het seizoen in de vierde divisie werd zaterdagavond afgetrapt met een Brabantse derby tussen Moerse Boys en Halsteren. Er is veel veranderd binnen de selectie van Halsteren ten opzichte van vorig seizoen, dus het was meteen een goede test om te zien waar de ploeg nu staat. Kansen waren er genoeg, maar toch bleef de ploeg steken op een 1-1 gelijkspel in Klein-Zundert.

28 augustus