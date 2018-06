Ook herkansing levert Virtus geen ticket voor tweede klasse op

nacompetitie Hoge Vucht krijgt pak slaag van Nieuwkuijk en blijft vierdeklas­ser

19:28 Door de 0-6-nederlaag tegen derdeklasser Nieuwkuijk blijft Hoge Vucht nog één jaar in de vierde klasse voetballen. Het verschil tussen onderin in de derde klasse of bovenin in de vierde klasse werd in het treffen tussen Hoge Vucht en Nieuwkuijk pijnlijk duidelijk.