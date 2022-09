Ook Hercules te efficiënt voor Baronie: ‘We hebben nu genoeg gesnuffeld’

Zondag 5A TPO-kee­per pakt drie strafschop­pen, maar ziet zijn team met 1-6 verliezen

TPO is met een flinke domper aan het seizoen begonnen. Het verloor met ruime cijfers thuis van Vivoo, in een wedstrijd die ondanks liefst zeven goals, al bij de ruststand de uiteindelijke stand had bereikt. Dat het bij zeven goals is gebleven, is een klein wonder.

25 september