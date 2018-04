Ook FC Bergen kiest voor zaterdagvoetbal: 'Kijken uit naar deze stap'

De overstap naar de zaterdagcompetitie zat er al een tijdje aan te komen, zo vertelt voorzitter Kees de Martelaere. ,,Bij de ledenvergadering in 2016 zijn er vanuit de leden vragen gesteld of het niet zinnig was om een zaterdagvereniging te worden."

Het is een trend in West-Brabant en de rest van Nederland. Het 100-jarige Alliance maakte vorige week de definitieve overstap naar de zaterdag bekend, terwijl SCO eerder dit seizoen twijfelde over eenzelfde overstap.

,,In Zeeland zie je het veel meer", weet De Martelaere. ,,Het is organisatorisch veel makkelijker om vrijwel alle jeugd- en seniorenploegen op zaterdag te laten voetballen. En de jeugd, waarvan het aantal bij FC Bergen de laatste jaren enorm toeneemt, kan zo makkelijker doorstromen."

Ironisch genoeg trok FC Bergen onlangs de stekker uit de zaterdagtak van de club. De reden hiervoor was dat spelers kampten met blessures en motivatieproblemen wegens teleurstellende resultaten.

Trainer

Desondanks heeft FC Bergen haar selectie voor volgend seizoen nagenoeg rond en denkt het voldoende kwaliteit te hebben om mee te draaien in de zaterdag vierde klasse. De Martelaere: ,,Ons huidige derde elftal bestaat uit sterke, jonge spelers die komend seizoen doorstromen naar het tweede. Samen met het eerste elftal hebben we genoeg spelers die meekunnen in de vierde klasse. Rest alleen nog een trainer. Op dit moment voert de technische commissie gesprekken met kandidaten."

Dat FC Bergen ooit de stap ging maken, stond als een paal boven een water. De afgelopen maanden raakten de plannen volgens De Martelaere in 'een stroomversnelling'. ,,Zeven spelers van het zondagteam vertrekken na dit seizoen naar Dosko om daar in het tweede te gaan voetballen. Je ziet steeds vaker in het amateurvoetbal dat spelers worden benaderd door andere verenigingen of vertrekken. Daar is niks tegen te doen", aldus De Martelaere.