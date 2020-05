Ook Bavel krijgt telefoontje van KNVB: promotie naar tweede klasse een feit

Nee, de titelstrijd in zondag 3B was nog niet helemaal gelopen. Maar Bavel bewees het afgelopen seizoen wel de grootste kandidaat te zijn om kampioen te worden. Oppermachtig was de ploeg van trainer Coen Rijppaert vaak. Twee punten was de voorsprong op runner-up en buurman Gilze, Gudok stond daar weer twee punten achter. Door de coronacrisis werd het seizoen stopgezet en werden er geen kampioenen uitgeroepen. Dus ook geen promoties.

Toch gaan de groenhemden naar de tweede klasse. Het promotieverzoek dat Bavel indiende bij de KNVB is ingewilligd, zo liet de voetbalbond dinsdag weten. Voor de eerste keer in ruim 45 jaar tijd komt Bavel weer op tweedeklasseniveau uit. Tot grote blijdschap van coach Rijppaert. ,,Er is veel blijdschap, zowel in de spelersgroep als binnen de club. Logisch ook, een sportman wil altijd het hoogst mogelijke.”

,,Natuurlijk zijn we heel blij”, zegt de trainer. ,,We wisten dat er in ieder geval een plekje vrij zou komen in de tweede klasse. Vorige week kregen we van de KNVB door hoe zij zouden gaan beslissen over de promotieverzoeken. Wij maakten op basis van het puntengemiddelde de meeste aanspraak. Maar alsnog is dit een heel mooi bericht!”

RBC