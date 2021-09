Ooit een talentvolle aanvaller bij Feyenoord, nu na blessureleed ook blij TSC: ‘Ik kon mezelf niet aankijken in de spiegel’

Of hij een balletje hoog kan houden? Dat hoef je Ridouan Kasrioui geen twee keer te vragen. Hij trekt zijn trukendoos graag open op het pleintje achter het Oosterhoutse Kindcentrum De Ontdekking. Hier in de wijk Oosterheide is hij opgegroeid, sleet hij vele uren tussen de grotere jongens. Leerde hij de trucs die hij nu etaleert. Hij wipt de bal omhoog, laat hem over zijn nek rollen of even rusten op zijn borst. ,,Ik ben van jongs af aan al verliefd op de bal. Als ik een bal zie, moet ik hem aanraken.’’