Ontknopingen in het amateurvoetbal: welke ploegen spelen nog ergens voor?

Zaterdag tweede klasse E

Voor Prinsenland is een absolute houdini-act nodig om de nacompetitie te ontlopen. Enkel wanneer de ploeg uit Dinteloord zelf wint, en Terneuzense Boys én Den Bommel verliezen, is het in theorie nog mogelijk dat Prinsenland zich handhaaft en ook volgend seizoen in de tweede klasse uitkomt.

Zaterdag derde klasse B

Ook bij VVC'68 waart het degradatiespook rond. Samen met Rillandia staat de formatie uit Halsteren onderaan met negentien punten, VVC'68 heeft echter een veel beter doelsaldo (+15 goals ten opzichte van Rillandia). Er zal gehoopt worden op Kogelvangers, dat zijn sportieve plicht kan vervullen door de hekkensluiter te verslaan en VVC'68 van directe degradatie te behoeden.

Zaterdag derde klasse D

Meer degradatiezorgen in Dongen, waar Olympia'60 nog direct kan degraderen als hekkensluiter Willem II (twee punten minder dan Olympia'60) wint van Altena, en de Dongenaren niet weten te winnen van NEO'25. Nacompetitie is voor Olympia'60 in ieder geval niet meer te ontlopen.

Zaterdag vierde klasse B

Vrederust is op weg naar een historische periodetitel: nog nooit mocht het play-offs voor promotie spelen. Een puntje bij Stavenisse volstaat. Mocht Vrederust inderdaad de derde periode pakken, pakt ook Smerdiek bij winst een periode.

Zaterdag vierde klasse C

Nadat ONI vorig weekend het naderende kampioenschap uit handen gaf, is het hopen op een misstap van concurrent Dubbeldam, dat nu één punt meer heeft dan de ploeg uit 's Gravenmoer. Dubbeldam speelt uit bij Dosko, ONI gaat naar The Gunners.

Zondag hoofdklasse B

Halsteren, momenteel derde in de rangschikking, is bij winst op Juliana'31 zondag zeker van de play-offs voor promotie naar de derde divisie, ongeacht de resultaten op de andere velden. De ploeg van Ruud Pennings en Peter Pijpers pakt de periode van de kampioen over, of pakt de derde periode (als GOES verliest).

Zondag eerste klasse C

Na de promotie van vorig seizoen gaat Rood-Wit misschien ook deze keer een gooi doen naar een niveautje hoger. Een zege op FC Tilburg levert hoogstwaarschijnlijk een plekje in de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse op.

Zondag tweede klasse E

Vooral onderin de tweede klasse E kan nog van alles gebeuren. MOC'17 staat er het slechtst voor; met negentien punten is de ploeg uit Bergen op Zoom hekkensluiter. Van Zeelandia-Middelburg moet gewonnen worden om directe degradatie te voorkomen. SCO, nummer dertien, heeft twintig punten en speelt tegen Kruisland. MOC'17 en SCO bepalen dus wie rechtstreeks degradeert. Zundert en Unitas'30 strijden in een onderling duel om de veilige elfde plaats, Zundert staat twee punten boven de Etten-Leurse formatie.

Voor Madese Boys is de nacompetitie zo goed als zeker, dan moet het alleen de derde plaats vasthouden. VOAB en Cluzona kunnen de ploeg van Mark Klippel in theorie nog voorbij op de ranglijst, maar het doelsaldo van Madese Boys is stukken beter.

Zondag derde klasse A

Victoria'03 en Roosendaal gaan onderling bepalen wie de derde plaats pakt, en dus de nacompetitie voor promotie in gaat. Ook RBC heeft zicht op een play-offplaats. De Roosendalers staan op de tweede plaats in de derde periode, maar omdat nummer één Hoeven kampioen is geworden én ook de tweede periode pakte, is een tweede plek in de derde periode voldoende voor een nacompetitieticket.

Zondag derde klasse B

Waspik gaat tegen RWB proberen om directe handhaving te bewerkstelligen. Moeilijk wordt dat echter wel, aangezien ZIGO nog één punt boven de Waspikse formatie staat. Een misstap van ZIGO, dat tegen GSBW speelt, is dus gewenst voor de ploeg van blauw en wit. Oosterhout heeft in theorie nog kans op de derde periode, maar is afhankelijk van het resultaat van DESK, dat één punt boven Oosterhout in de periodestand staat. DESK gaat naar Gilze, Oosterhout naar Bavel.

Zondag derde klasse D (west II)

Na de grote verrassing van afgelopen weekend heeft Virtus nog kans op de titel. Meeuwenplaat heeft echter nog een punt voorsprong op de ploeg van Jack Sweres, dus Virtus heeft het niet in eigen hand.

Zondag vierde klasse A

Grenswachters, dat in dit seizoen vier punten in mindering kreeg, is afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd Clinge-Steen of het in de nacompetitie voor promotie mag spelen. Ook WVV'67 moet hopen op gunstige resultaten op een ander veld: alleen als de ploeg uit Woensdrecht zelf wint en Koewacht verliest, is directe handhaving zeker. Zo niet, dan gaat WVV'67 samen met Vivoo de nacompetitie voor lijfsbehoud in.

Zondag vierde klasse B

Een van de weinige competities waarin het kampioenschap op de laatste dag beslist gaat worden is zondag 4B. Schijf heeft de beste papieren, met een punt voorsprong op VVR. Schijf krijgt Internos op bezoek, VVR gaat naar Wernhout.

Zondag vierde klasse C

RFC heeft een periodetitel zo goed als binnen, maar heeft een puntje nodig om écht zeker te zijn van nacompetitievoetbal. Spannender is de strijd om de topscorers: Robin van den Noort (Be Ready) en Ibrahim Ikililou (Hoge Vucht) gaan uitmaken wie de Zilveren Schoen wint.

Zondag vierde klasse D