Onscherpe start komt Bavel duur te staan, DSE kansloos onderuit tegen Nooit Gedacht

vrouwenvoetbalOpnieuw ging Bavel onderuit in de Hoofdklasse. Ditmaal was Nuenen, dat eveneens nog geen wedstrijd had gewonnen, met 3-0 te sterk. DSE reisde voor niets af naar Nooit Gedacht, het zat op de openingsfase na niet in de wedstrijd.

HOOFDKLASSE B

Nuenen - Bavel 3-0 (2-0).

“Al na een minuut stonden we met 1-0 achter”, baalde Bavel-trainer Rens Bogers van het onscherpe begin. “In de tweede helft was het éénrichtingsverkeer richting doel van Nuenen, maar zij scoren de 3-0 in de omschakeling.”

Nooit Gedacht - DSE 7-1 (5-0) 7-1 Hebe Delcroix.

DSE-trainer Peter Baan had een tamelijk kansloos DSE gezien. “We voetbalden een half uur mee, daarna scoorden zij vier keer in tien minuten. De tweede helft was een formaliteit. We werden op slimheid en ervaring afgetroefd.”