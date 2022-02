'Onrustig seizoen krijgt vervolg bij RBC: trainer Robert Braber vertrekt per direct’

amateurvoetbal Rake klappen in catacomben na nederlaag van RBC tegen TSC, drie spelers RBC op non-ac­tief

Door met 1-2 te winnen bij RBC heeft TSC de Roosendalers gisteren de eerste nederlaag toegediend, waardoor het team van Robert Braber meteen kansloos is voor de eerste periodetitel. TSC daarentegen, moet plaats nemen in de wachtkamer en is afhankelijk van het inhaalduel Kruisland - VOAB. Maar waar het na afloop vooral over ging, was wat er in de catacomben gebeurde.

