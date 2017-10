Onrust bij Advendo: 'Met deze jongens valt niet te werken'

Uitslag Voetbaltoto van: Ramon Krijnen (Dosko)

10 oktober Per aanvang van seizoen 2017-2018 zal BN DeStem wekelijks een speler zes wedstrijden voorleggen om zijn hoofd over te breken. Vijf wedstrijden zullen uit het regionale amateurvoetbal zijn. In verband met het interlandweekend zal deze week de wedstrijd van Oranje in Wit-Rusland toegevoegd worden. Vorige week greep Joris van den Ham, aanvaller van VVR, de koppositie van de BN DeStem Voetbaltoto. Hij scoorde vier punten. Deze week is de beurt aan Dosko-speler Ramon Krijnen.