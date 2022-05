ONI zet runner-up Schelluinen aan de kant, Zwaluwe voelt zich bestolen bij Kapelle

Zaterdag 3D + 3BONI won op bezoek bij Schelluinen met 1-4. Schelluinen stond voor aanvang van de wedstrijd op de tweede plaats. In 3B zijn de grote beslissingen gevallen. Noad’67 is gedegradeerd na het 2-5 verlies tegen Halsteren. Zwaluwe op bezoek bij Kapelle. En daar viel een veelbesproken treffer.

Zaterdag derde klasse D

Schelluinen - ONI 1-4 (1-1). 0-1 Jelle Horsten, 1-1 Schelluinen, 1-2 Sander Blom, 1-3 Lars van de Kletersteeg, 1-4 Tom Kolkert.

ONI kan een belangrijke rol in de titelstrijd spelen, want het speelt komende week tegen de nieuwe nummers één en twee op de ranglijst GVV’63 en BLC.

,,We spelen steeds beter, dat is voor een trainer ook fijn om te zien”, constateerde ONI-coach Mark Kroese na afloop tevreden. ,,Op de winst is niets af te dingen. We hadden de wedstrijd alleen wat eerder in het slot moeten gooien.” Voor rust maakte Jelle Horsten de openingstreffer, maar die werd door Schelluinen onschadelijk gemaakt.

Nadat Sander Blom ONI in de tweede helft opnieuw op voorsprong had geschoten kreeg de ploeg uit ‘s Gravenmoer voldoende kansen om de score uit te bouwen, maar dat lukte niet. ,,Sander speelde grandioos. Hij heerste als een vorst op het middenveld en pakte veel ballen, waardoor andere spelers opleven”, was Kroese vol lof.

In de slotfase ging Schelluinen op zoek naar de gelijkmaker, daardoor lieten ze ruimtes vallen en daar wist ONI van te profiteren. Lars van de Kletersteeg en Tom Kolkert bepaalden de eindstand op 1-4.

Zaterdag derde klasse B

Kapelle - Zwaluwe 1-0 (0-0). 1-0 Gerben Nicolaas.

,,De organisatie stond goed. Wat dat betreft was het een van de beste wedstrijden dit seizoen”, vond Zwaluwe-coach Jack Beusenberg. ,,Tot de 1-0 was er dan ook geen vuiltje aan de lucht. Het spel ging op en neer, maar aan beide kanten waren weinig kansen.”

Tot zo’n tien minuten voor het einde van de wedstrijd de bal met de hand meegenomen werd en Gerben Nicolaas vervolgens doel trof namens Kapelle: 1-0. ,,Die goal had afgekeurd moeten worden, dat zei de trainer van Kapelle ook”, vertelde Beusenberg.

In de slotfase kreeg Zwaluwe nog een uitgelezen kans op de gelijkmaker. Thijs ‘t Hooft ging op het vijandelijke doel af en legde de bal opzij om Melvin Visseren een niet te missen kans te bieden, maar de aanvaller liep de bal voorbij en kwam zo niet tot een doelpoging.

Noad’67-Halsteren 2-5 (1-4) 1-3 Justin Moerland, 2-4 Colin Moerland.

Voor Noad viel het doek, ook al omdat Duiveland met 0-2 bij Seolto won. De formatie van René Scholts wist halverwege al dat de strijd gestreden was. Scholts noemt de degradatie een voldongen feit. ,,Toch vind ik niet dat wij de slechtste ploeg in deze klasse zijn. We hebben alleen ontzettend veel moeite met scoren. De spirit in de ploeg is fantastisch, ondanks al die nederlage