ONI zakt verder weg, makkelijke zege Zwaluwe

Haaften - Zwaluwe 1-3 (0-3). 0-1 e.d. Haaften, 0-2 en 0-3 Pim Schonk, 1-3 Danny Verwolf. Zwaluwe won eenvoudig op bezoek bij Haaften. “Het niveauverschil was groot. Voor rust waren we voetballend veel beter en heeft onze keeper geen bal gehad”, vertelde Zwaluwe-coach Vincent de Klerk. Drie keer trof Zwaluwe in de eerste helft doel. Na ruim een uur spelen kreeg Rens van Lonkhuizen rood. Met tien man moest Zwaluwe een tegendoelpunt incasseren, maar kwam de overwinning nooit in gevaar.

ONI - GVV’63 1-3 (0-3). 0-1, 0-2 en 0-3 GVV’63, 1-3 Yeswindum Gire (pen.).

ONI was niet compleet, vrijwel de gehele as werd gemist. “Maar dat mag geen excuus zijn voor de fouten die gemaakt werden, een bal wegtrappen moet lukken”, oordeelde ONI-trainer Frank Kusters. Door persoonlijke fouten in de verdediging stond ONI binnen tien minuten op een 0-2 achterstand. Voor rust volgde ook nog de 0-3 door opnieuw een fout van ONI. “Voetballend waren we beter, maar tegen dit soort fouten kun je niet op”, baalde Kusters. Yeswindum Gire maakte na ruim een uur spelen de 1-3. “Vervolgens is GVV’63 niet meer op onze helft geweest, maar we scoren niet meer”, besloot Kusters. GVV’63 gaat op doelsaldo over ONI heen op de ranglijst.