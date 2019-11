ONI verliest na 428 dagen weer een duel, Pim Schonk schiet Zwaluwe voorbij NEO'25

MVV’58 - ONI 6-3 (3-0). 1-0 Remco Knoop, 2-0 Twan de Kock, 3-0 Dave de Baar, 4-0 De Kock, 5-0 Robin Jager, 5-1 Sander de Bont, 5-2 Floris Wouters (pen.), 5-3 De Bont, 6-3 De Kock. ONI kende een offday. Ondanks de doordeweekse bekeruitschakeling tegen zaterdagvierdeklasser Baronie was ONI nog niet genoeg wakker geschud. “Een geheel terechte nederlaag”, gaf ONI-leider Pieter Faro na afloop toe. “Nadat we een doelpunt maakten leek het toch opeens mogelijk, we komen terug tot 5-3.” Op het moment dat MVV’58 een counter doeltreffend afrondde, spoelde het laatste restje geloof weg bij ONI. “Hopelijk staan we nu weer met beide benen op de grond”, besloot Faro.

Zwaluwe - NEO‘25 1-0 (0-0). 1-0 Pim Schonk (pen.).

Zwaluwe speelde een matige wedstrijd, maakte te vaak een verkeerde keuze en was slordig in balbezit. “Maar we hebben wel een aantal goede kansen gehad. Als één ploeg moest winnen waren wij dat”, gaf Zwaluwe-coach Vincent de Klerk aan. “Na de voorsprong is de nooit in gevaar gekomen.”