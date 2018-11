ONI sterkste in topper bij The Gunners, off-day voor Dosko en Internos

The Gunners - ONI 1-4 (1-3). 0-1 Sander de Bont, 0-2 Jelle Horsten, 1-2 Elyas Amaziane, 1-3 Thomas Mertens, 1-4 De Bont

ONI was simpelweg beter dan The Gunners en drukte dat ook uit in de score. ,,We waren de mindere”, erkende The Gunners-coach Mark Schuiten na afloop, ,,Die ploeg heeft veel kwaliteit.” Had de doelman van ONI vier minuten langer zijn doel schoon gehouden, dan had hij het clean sheet record van Moerse Boys-goalie Tom Magielse overgenomen. Dat record miste hij dus.

Oosterhout - Olympia‘60 5-1 (2-1). 1-0 en 2-0 Stefan Kok, 2-1 Olympia ‘60, 3-1 Yoeri Siemons, 4-1 Kok, 5-1 Ahmet Türkücü

Oosterhout won overtuigend van Olympia‘60. ,,We waren de eerste helft al beter, na rust werd het gat nog groter”, vertelde Ahmet Türkücü na afloop. ,,Olympia liet ons voetballen, we kregen veel ruimte en daar maakten we goed gebruik van.”

Olympia-coach Frans Ceton was zwaar teleurgesteld over de instelling van Oosterhout: ,,We hebben terecht verloren, maar de manier waarop zij duels aangaan is schandalig.” De jonge ploeg van Olympia bleek onder de indruk van Oosterhout en gaf de wedstrijd eenvoudig uit handen.

TSVV Merlijn - Alliance 4-0 (1-0). 1-0 en 2-0 (pen.) Daniël Kuipers, 3-0 Merijn van Koeverden, 4-0 Reggy Thielen.

Alliance verloor op bezoek bij de Tilburgse studenten. De Roosendalers hielden de eerste helft nog lang stand, maar kwamen de tweede helft niet in het stuk voor.

Dosko - SC ‘t Zand 0-6 (0-4). 0-1 Ruben Koridon, 0-2 Luca van der Donk, 0-3 Tom Vermetten, 0-4 Joep Hoffman, 0-5 Gijs Ooms, 0-6 Max van de Brekel.

“Een off-day, niets lukte”, reageerde Dosko-trainer Ahmet Arslan na afloop. “Na één minuut stonden we al met 0-1 achter. Onze individuele fouten zijn keihard afgestraft.”

FC Bergen - DVO ‘60 3-2 (1-0). 1-0 Alperen Bay, 1-1 Jeffrey Jurgens, 2-1 Marco de Vos, 3-1 Bay, 3-2 Joey Rietdijk.

De coaches van FC Bergen en DVO’60 verschillenden van mening over de verdiende winnaar. ,,Een terechte overwinning”, zei FC Bergen-coach René van Nijnatten. DVO-coach Danny Deckers vond zijn ploeg de bovenliggende partij. ,,Een ontzettend zure nederlaag, de gifbeker moet helemaal leeg”, baalde Deckers na afloop. ,,Het verschil tussen winst en verlies zat vandaag in het afmaken van de kansen.” Daar kon collega René van Nijnatten zich in vinden: ,,Wij waren inderdaad effectiever.”

Internos - Willem II 3-3 (2-2). 0-1 Genaro Nascimento, 0-2 Fara Abduranow, 1-2 Kjell van Toledo, 2-2 Devin Tolel, 2-3 Ibo Tektas, 3-3 Ugur Elmas (e.d.).

Internos speelde een hele slechte wedstrijd. ,,Iedereen presteerde ondermaats”, baalde Internos-trainer Erik Nijssen na afloop. ,,Alles ging mis en we keken vroeg tegen een 0-2 achterstand aan.” Desondanks kwam Internos nog terug in de wedstrijd. ,,Maar we maakten geen aanspraak op de overwinning”, aldus Nijssen.

Unitas ‘30 - Peursum 0-2 (0-1). 0-1 en 0-2 Martijn Rietveld.