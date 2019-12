ONI-spits De Bont is de topscorer van 2019: ‘Wat mij betreft leggen we vijftig bitterballen op een schaal’

,,Zijn het er vijftig? Yes! Een mooi rond getal”, zegt Sander de Bont met een lach. De topscorer van het jaar in het West-Brabantse amateurvoetbal verruilde in de zomer van 2018 een derdedivisionist in voor de kelder van het amateurvoetbal. ,,Samen met Paul van Zon, Floris Wouters, Jaap van der Waarden gingen we van Dongen naar ONI. Dat was een leuk seizoen, maar misschien was de vierde klasse toch een te laag niveau voor de vernieuwde ploeg die we hadden. We hadden bij het overschrijven al gehoopt dat ze zouden promoveren naar de derde klasse.”