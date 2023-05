ONI speelt zichzelf veilig ten koste van Dongen

Zaterdag 3B Tholense Boys tankt met driepunter­ver­trou­wen voor nacompeti­tie

Door met 2-4 te winnen van de directe concurrent Kruiningen gaat Tholense Boys met iets meer vertrouwen de nacompetitie in. De ploeg van Arie van der Zouwen eindigt als elfde en hoeft daardoor in de play-offs slechts twee keer aan de bak. Halsteren snakt naar het einde van het seizoen en verloor in 3B bij De Jonge Spartaan: 5-2.