ONI speelt weer gelijk, Zwaluwe komt vroege tegengoal niet te boven

Zaterdag derde klasse D

ONI - GDC 0-0 (0-0).

,,Deze wedstrijd verdiende geen winnaar”, was ONI-coach Mark Kroese duidelijk. ,,GDC voetbalde wel iets makkelijker, maar had ook maar weinig kansen.” De grootste kans op een overwinning kreeg ONI nog. Zo’n tien minuten voor tijd mocht Rick Fioole aanleggen vanaf elf meter. Zijn penalty was niet slecht ingeschoten, maar werd gekeerd door de doelman van GDC. ,,En 0-0 is een terechte uitslag”, vond Kroese.

Zaterdag derde klasse B

Kogelvangers - Zwaluwe 1-0 (1-0). 1-0 Daan Oudhof.

Kogelvangers was in de openingsfase sterker dan Zwaluwe. ,,De eerste helft kwamen we niet in de duels”, baalde Zwaluwe-coach Jack Beusenberg. Al binnen vijf minuten viel de 1-0. Nadat twee verdedigers van Zwaluwe over elkaar heen vielen kon Daan Oudhof scoren.

De angel ging al snel uit het aanvalsspel van Zwaluwe door het geblesseerd uitvallen van Thijs ‘t Hooft. ,,De tweede helft waren we wel beter, maar we creëerden geen kansen. Beide teams hebben maar weinig kansen gehad”, vertelde Beusenberg. Maar zijn ploeg stond wel met lege handen, daardoor blijft Zwaluwe in de middenmoot staan.