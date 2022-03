ONI pakt puntje bij herstart, SPS maakt eind aan troosteloze serie

TSVV Merlijn – vv ONI 2-2 (0-2). 0-1 Jan-Paul van Wijnen, 0-2 Rick Fioole.

ONI-trainer Mark Kroese was blij met het punt, maar vooral met het feit dat zijn team eindelijk weer in actie kwam: ,,Dat was een maand of drie geleden, gelukkig kon het vanavond weer. Al was het nog steeds met een gehavend team, want degenen die zaterdag in quarantaine zaten waardoor we niet konden spelen, waren nu uiteraard nog steeds niet inzetbaar. Zo’n dinsdagavondwedstrijd is voor kleine verenigingen zoals het onze echt een probleem om voldoende spelers op de been te kunnen brengen. En dan volgt er de komende twee dinsdagen opnieuw één, nog los van de zaterdagduels.”

Vanavond lukte het ONI wel een acceptabel team het veld in te sturen, met een fel bevochten puntje als beloning. ,,Als ik heel eerlijk ben was Merlijn gewoon wat beter, wat rustiger aan de bal. Wij waren wat effectiever, waardoor we gingen rusten met een 0-2 ruststand. Daarna trokken zij dat alsnog recht.”

SPS – Brouwershaven 5-1 (3-0). 1-0 en 2-0 Ramon Voshol, 3-0 Marnix van der Slikke, 4-0 Voshol, 4-1, 5-1 Ardjan de Jong.

Grote man aan Poortvlietse kant was de opnieuw inzetbare aanvoerder Ramon Voshol, die met drie goals en een assist zijn handtekening zette onder de ruime overwinning. Nadat Voshol al twee grote kansen verkwanselde was de derde poging wel raak, meteen een opmaat naar de geruststellende 3-0 ruststand. Zag ook leider Justin Quist van de thuisclub: ,,Eindelijk weer eens winst, wel lekker na die mindere periode. We hebben Brouwershaven vandaag nauwelijks de kans gegeven in de buurt van ons doel te komen, slechts na de 4-0 profiteerden zij even van wat verzwakking aan onze kant. Dat zetten we daarna meteen weer recht. Positief is dat er wat langdurig afwezigen langzaam weer wat minuutjes maken en dat iedereen weer heel gebleven is vanavond.”