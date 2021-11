ONI pakt punt in restant gestaakt duel: ‘Het was niet om aan te zien’

Baronie-middenvel­der Jawad Al Morabit profiteert in de hoofdklas­se van zijn jeugd op de straat

Het is de eerste helft van het treffen tussen Baronie en RKZVC. De bal is aan de linkerkant van het veld. De 20-jarige Jawad Al Morabit staat centraal tussen vier tegenstanders in. Toch biedt hij zich in beeld en geluid aan. De bal gaat niet naar hem. Hij baalt even, maar richt zijn blik dan snel weer op het spel.

6 november