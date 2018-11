ONI pakt periodetitel, Internos wint doelpuntenfestijn

zaterdag 4CBij menig wedstrijd in de zaterdag vierde klasse C vielen de goals vandaag als rijpe appels. Zo werd Internos, mede dankzij hattrickheld Kjell van Toledo, de triomfator van een knotsgekke wedstrijd in Roosendaal. ‘’We zijn de verdiende winnaars, we hebben Alliance met name in de eerste fase van de wedstrijd overklast’’, aldus Internos-coach Erik Nijssen.

Dosko en FC Bergen trokken ook aan het langste eind. ‘’We vergaten de score te vergroten, we kregen kansen genoeg’’, verklaarde Dosko-trainer Ahmet Arslan. DVO’60 blijft hekkensluiter door een harde nederlaag tegen TSVV Merlijn. Een harde nederlaag was er ook voor Unitas’30. De ploeg van Corné Coremans kreeg zeven goals van koploper ONI te verwerken. ‘’Een zeer terechte nederlaag, ONI was een klasse beter dan ons’’, besloot Coremans na afloop.

Willem II – Dosko 2-4 (0-2). 0-1 Safouane al Allaoui, 0-2 Sinan Yeral, 1-2 & 2-2 Willem II, 2-3 Achraf Laabich, 2-4 Abderrahim el Fadili.

Alliance – Internos 3-6 (1-3). 0-1 Kjell van Toledo, 0-2 Morris Meesters, 1-2 Ruben Brugmans, 1-3 Rick van Oostende, 2-3 Ivo Vergouwen, 2-4 Van Toledo (pen.), 3-4 Maikel Ubbink, 3-5 Emin Dizdar, 3-6 Van Toledo.

DVO’60 – TSVV Merlijn 1-5 (1-4). 0-1 TSVV Merlijn, 1-1 Joey Rietdijk, 1-2, 1-3, 1-4 & 1-5 TSVV Merlijn.

ONI won overtuigend van Unitas ‘30, de eerste periodetitel is voor de ploeg uit ‘s Gravenmoer. Oosterhout blijft maar winnen en volgt ONI op drie punten. The Gunners verloor de aansluiting met de top door een nederlaag tegen Peursum. Olympia ‘60 speelde de slechtste wedstrijd van het jaar en verloor daardoor van FC Bergen.

ONI – Unitas’30 7-1 (3-1). 1-0 Jaap van der Waarden 2-0 Sander de Bont, 2-1 Joris van der Veeken, 3-1 Ferry van Kessel, 4-1 De Bont, 5-1 Floris Wouters, 6-1 De Bont, 7-1 Niels Fioole.

Oosterhout won in een doelpuntrijke wedstrijd van ‘t Zand. “Een terechte overwinning, maar het is zonde dat we zo makkelijk tegengoals krijgen”, vertelde Jeffrey van Korven na afloop, “Anders kun je nog makkelijker de punten mee naar huis nemen.”

SC ‘t Zand - Oosterhout 4-6 (1-3). 0-1 Stefan Kok, 1-1 Luca van der Donk, 1-2 Mitchel Fijneman, 1-3 Youri Siemons, 2-3 Merijn van den Bosch, 2-4 Bryan Slagmolen, 3-4 Giovanni Clemens, 3-5 Kok, 3-6 Slagmolen, 4-6 Clemens.

The Gunners verliest de aansluiting met de top van de vierde klasse C door de tweede nederlaag op rij. “Door persoonlijke fouten krijgen we drie doelpunten tegen, daar is niet tegenop te spelen”, baalde The Gunners-trainer Mark Schuiten. “De eerste helft was gelijkwaardig, maar na de rust kwamen we te kort.”

Peursum - The Gunners 4-2 (1-1). 0-1 Martijn van Gastel, 1-1 Dennis Boer, 2-1 Bram den Hartog, 3-1 Sjoerd den Boer, 3-2 Daniël Zwanenburg, 4-2 Mitchell Huisman.

Olympia verloor thuis van FC Bergen doordat het de slechtste wedstrijd van het jaar speelde. “In de rust zei ik tegen de jongens dat we ons kapot moeten schamen, dit was echt heel slecht”, vertelde Olympia-trainer Frans Ceton na afloop. “Desondanks stonden we met 1-0 voor en kregen we na de pauze kansen op de 2-0.” Die werden echter niet benut en door fouten in de verdediging ging FC Bergen er met de punten vandoor.