ONI overtuigend naar eerste zege

ONI kwam via Yassin Bitchou op voorsprong. De aanvaller speelde goed en er ging veel dreiging van hem uit. Van die voorsprong kon ONI echter niet lang genieten. BLC boog de stand om in het thuisvoordeel. “De 2-1 was erg ongelukkig, een schot ging via drie benen ons doel in. Dan ben je bang dat je zit in de hoek waar de klappen vallen”, vertelde Kroese, “Maar we hebben onze rug goed gerecht.” ONI stelde nog voor rust orde op zaken en liep halverwege de tweede helft uit naar 2-4. “Dan is de angel uit de wedstrijd. BLC had daarna het meest de bal, maar creëerde weinig. Met veel strijd hebben we weinig weggegeven. Ik ben trots op de jongens”, vertelde Kroese blij.