ONI niet verder met Kusters

Podcast De Luiten: laten horen dat RBC leeft

2 januari Podcast De Luiten: mooie verhalen vertellen over RBC, zodat ze niet verloren gaan. Dat is het idee van twee fans van de in 2011 ter ziele gegane profclub, Eric Konings (36) en BN DeStem-journalist Floyd Aanen (35). De eerste aflevering verschijnt op 24 januari.